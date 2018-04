Prostituta denudata e rapinata dalla gang: arrestato un 19enne

FONTE I carabinieri della stazione di Onè di Fonte hanno identificato e arrestato nella notte tra giovedì e venerdì uno dei responsabili di due rapine avvenute nella zona nei mesi scorsi. Si tratta di un marocchino di 19 anni, senza fissa dimora, finito in manette per rapina aggravata in concorso. Il primo episodio risale allo scorso 10 gennaio quando, a tarda sera, un gruppetto di giovani (pare sia stranieri che italiani) ha assaltato e rapinato un centro massaggi. In quel frangente la titolare dell'attività, una donna cinese, è stata costretta, con la minaccia di una pistola, a consegnare l'incasso (alcune centinaia di euro) e un telefono cellulare.

Il secondo fatto in cui il 19enne, con la sua gang, è stato protagonista, risale al 2 marzo ed è avvenuto sempre a Fonte. Il gruppetto, sempre pistola alla mano, entrò (dopo aver preso appuntamento) nell'appartamento di una giovane prostituta cinese. L'asiatica, in balia dei malviventi, fu spogliata, completamente nuda e derubata. Le vittime delle rapine sono riuscite a fornire agli investigatori un preciso e prezioso identikit. La scorsa notte i carabinieri sono riusciti a fermare il 19enne che attualmente si trova in carcere. Ora è caccia agli altri componenti della banda, sia italiani che stranieri. Non ancora ritrovata l'arma utilizzata dai malviventi.