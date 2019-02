Tragedia a San Valentino, dopo la morte della moglie si toglie la vita

Tragedia del male di vivere a Godega di Sant'Urbano nella serata di mercoledì, alla vigilia di San Valentino. Un uomo di 77 anni, vedovo e pensionato, è stato trovato morto all'interno del magazzino per gli attrezzi attiguo alla sua abitazione. L'anziano, da tempo depresso a causa della scomparsa della moglie, si è tolto la vita impiccandosi. Quando i famigliari, poco dopo le 20 di mercoledì, hanno trovato il corpo, per lui non c'era più nulla da fare: inutili i soccorsi da parte dei medici del Suem 118 che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Conegliano che hanno effettuato gli accertamenti del caso.