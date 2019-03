I p.o.d. (payable on death) scelgono la band trevigiana Le Basour

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

La band trevigiana Le Basour è stata ufficializzata come diretto supporto della band Californiana dei P.O.D. (Payable on Death). 16 Marzo 2019 !FESTrepublic - Lviv 17 Marzo 2019 Stero Plaza - Kyiv Non è la prima volta che i Le Basour fanno il cosiddetto “Warm up” a delle band internazionali. Basti ricordare il loro diretto supporto ai Three Days Grace, Thousand Foot Krutch, The Birthday Massacre, Royal Republic. Allen, il frontman della band ha commentato così la notizia: “Questo successo lo dedico a tutti i sognatori, visionari, a tutte quelle persone che non si arrendono mai”. Fondata a Treviso nel 2014 da Allen (voce, chitarra), Skylle (basso) e successivamente con l’inserimento di Knk (chitarra) e Giorgio Murer (batteria) la band ha prodotto nel 2015 il debut album “Pray to Stay” e 6 mesi fa è uscita con il nuovo singolo “Jump”, forse un’anteprima di un nuovo album? Il video di Jump ad oggi conta più di 200.000 visualizzazioni e la canzone è stata trasmessa in rotazione su MTV Usa e su molte radio Europee e Americane. LE BASOUR lebasour.com facebook.com/lebasour youtube.com/lebasour mad4music.org