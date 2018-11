Studente 17enne accerchiato e rapinato da tre coetanei

Tre giovani studenti moglianesi, due italiani di 17 anni ed un 16enne moldavo (due dei quali con precedenti di polizia), sono stati denunciati dai carabinieri di Mogliano per rapina alla Procura per i minori di Venezia. Il gruppetto, nella serata di mercoledì, poco dopo le 20, si sono resi protagonisti di un'aggressione ai danni di un moglianese di 17 anni che è stato accerchiato, malmenato a calci e pugni e derubato della bici da corsa che stava inforcando e di una cassa acustica. La vittima della rapina si è recato presso il pronto soccorso di Mestre per essere medicato (refertato un giorno di prognosi per un colpo ricevuto al volto) e si è poi rivolto ai carabinieri. Le indagini dei militari di Mogliano hanno portato ad identificare e denunciare i responsabili dell'agguato.