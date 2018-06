Dramma a Caonada, barista 39enne si toglie la vita

MONTEBELLUNA Dramma del male di vivere a Caonada di Montebelluna, in via Capitello. Un uomo di 39 anni, M.R., ex titolare di un bar della zona e molto noto, è stato trovato morto all'interno del deposito attrezzi attiguo alla sua abitazione. Il barista lascia moglie e due figli: purtroppo del tutto inutili i soccorsi da parte dei medici del Suem 118. Sul posto intervenuti anche i carabinieri oltre alla protezione civile. Nessun dubbio, trapela tra gli investigatori, che si tratti di un suicidio: stando a quanto emerso il 39enne si sarebbe impiccato, morendo così soffocato.