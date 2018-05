Dramma a Castagnole, 64enne si uccide pugnalandosi al petto

PAESE Tragedia nel tardo pomeriggio di ieri, martedì, a Castagnole di Paese all'interno di un'abitazione di via Feltrina. Un uomo di 64 anni, disoccupato, nativo di Venezia, si è tolto la vita sferrandosi con una pugnalata al petto. Sono stati del tutto inutili i soccorsi da parte degli infermieri del Suem 118 che non hanno potuto far altro che constatare la morte del 64enne. Impossibile per ora accertare quali siano state le motivazioni che hanno portato al gesto estremo. Sul posto per gli accertamenti del caso sono giunti i carabinieri di Paese.