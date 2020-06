Male di vivere, si toglie la vita alla vigilia del compleanno

Domani, il 16 giugno, avrebbe dovuto festeggiare i 39 anni di età. Alla vigilia di questa ricorrenza ha deciso di togliersi la vita. La tragedia, frutto probabilmente della depressione, si è consumata nella tarda mattinata di oggi, lunedì 15 giugno, a Resana. A farla finita un operaio della zona, ex pizzaiolo, piuttosto noto nella zona della Castellana. I soccorsi del Suem 118 sono stati purtroppo inutili: medico e infermieri non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto, per gli accertamenti del caso, sono giunti anche i carabinieri di Castelfranco Veneto.

