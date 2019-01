Razzia di profumi, fermati e arrestati dai carabinieri

Erano riusciti a fare una vera e propria razzia di profumi di marca all'interno del negozio "Manesso" di Roncade, dileguandosi con 19 confezioni, per un valore di oltre 1200 euro. L'episodio è avvenuto martedì pomeriggio. L'auto dei ladri, una Fiat Punto, è stata fermata poco dopo il colpo dai carabinieri a Casale sul Sile, in via Roma: a bordo del mezzo una 28enne di Jesolo e un moldavo di 24 anni, residente a San Stino. Per entrambi (con vari precedenti alle spalle), dopo il ritrovamento della refurtiva, è scattato l'arresto. Un marocchino di 28 anni, residente a Sandonà che si trovava all'interno dell'auto (doveva essere ai domiciliari) è invece riuscito a dileguarsi: sarà identificato e denunciato per il reato di evasione alcune ore dopo.