"Self-service" della droga, appuntamento al cimitero e dose nei campi: arrestato

MASERADA Dava appuntamento ai suoi acquirenti al cimitero e dopo aver riscosso il denaro dava al cliente precise indicazioni sul luogo dove aveva opportunamente nascosto la sua dose. Potremmo definirla una vera e propria caccia al tesoro per una sorta di spaccio self-service. Il teatro dello spaccio è la zona di Varago, nel comune di Maserada: lo spacciatore è un tunisino 28enne.

All'epoca dei fatti, risalenti al settembre dello scorso anno, il giovane, D.H. risiedeva a Spresiano e questa particolare modalità di spaccio gli permetteva di muoversi in completa libertà durante gli appuntamenti di cessione della droga, in quanto a tutti gli effetti la cessione non avveniva sul luogo prescelto -molto spesso il cimitero di Maserada - e quindi con se non aveva nessuna sostanza stupefacente. La cocaina e l'eroina pagata dai clienti era poi nascosta tra i campi vicini ed erano gli stessi acquirenti a doverla "cercare".

Venti gli acquirenti identificati e oltre 900 cessioni di stupefacente secondo le indagini dei carabinieri. Ma i militari del Nor della compagnia di Treviso, dopo mesi di ricerche, avevano avuto il sospetto che l'uomo potesse essere fuggito altrove. Ed è così che grazie ad un mandato d'arresto europeo il tunisino è stato pizzicato e arrestato in Belgio. Nella giornata di ieri, 25 maggio, D.H., con precedenti specifici di polizia tra Treviso e Padova, è stato accompagnato ed estradato tramite una custodia cautelare nel carcere San Vittore di Milano.