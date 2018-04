Tragedia in carcere: malore fatale in cella, muore un 40enne

TREVISO Tragedia nel carcere di Santa Bona di Treviso. Uno dei detenuti, Gioami Armenari, giostraio di 40 anni , originario di Nervesa, è morto nella sua cella per un malore, probabilmente a causa di un infarto che non gli ha lasciato scampo. L'uomo, un volto molto noto alle forze dell'ordine per essere stato protagonista di numerose rapine in banche e altri esercizi commerciali della Marca (per cui era stato arrestato più volte dai carabinieri), era da tempo recluso presso la casa circondariale trevigiana dove stava scontando la sua pena. Purtroppo, nonostante l'intervento dei soccorsi, è stato impossibile salvargli la vita. Non si è esclude che sul suo corpo venga disposta l'autopsia.