Domani sera ad Asolo l'evento per “trovare o ritrovare la motivazione a fare impresa”

ASOLO Perché fare impresa oggi? Che uno sia un imprenditore o voglia diventarlo in ogni caso deve avere la motivazione giusta per fare un’impresa di successo. La CNA di Asolo offre un’iniziativa, domani sera, mercoledì 11 aprile, alle 20.30 presso la sede di viale Enrico Fermi 3, per trovare (o ritrovare) la giusta motivazione a intraprendere. Lo farà attraverso anche la presentazione del “caso Còlere”, la start up trevigiana che si occupa di cultura. Son previsti gli interventi di Stefano Cazzaro, amministratore di Còlere, Enrico Moro, consulente di marketing, Francesca Gazzola, psicologa del lavoro e delle organizzazioni. La partecipazione all’incontro è libera e gratuita. È gradita la conferma di partecipazione tramite la email asolo@cna.it o tramite il link http://bit.ly/2G2Ko8Y

Il programma

Chi me lo fa fare?! La passione che spinge a fare impresa

• (Ri)conoscere le proprie passioni

• Condividere e approfondire il proprio lavoro

Stefano Cazzaro, amministratore di Còlere

Come posso farlo?! Gli strumenti per trasformare la passione in impresa

• Scoprire i propri vantaggi competitivi

• Analizzare la concorrenza e differenziarsi

Enrico Moro, consulente di marketing