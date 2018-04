Camera di Commercio e Vinitaly: Pozza plaude la volontà dei consorzi di fare squadra

TREVISO Il Presidente della Camera di Commercio di Treviso-Belluno Mario Pozza ha visitato, al Vinitaly, lo stand Universo Prosecco del Consorzio di tutela del Prosecco di Conegliano – Valdobbiadene DOCG, del Consorzio del Prosecco Doc e del Consorzio Asolo Prosecco DOCG. "È una grande soddisfazione vedere per la prima volta la volontà di fare squadra dei tre consorzi presenti insieme nello spazio multimediale espositivo che permette a tutti noi di offrire ai mercati un messaggio univoco di comunicazione del Prosecco. Non si tratta infatti di valorizzare solo un prodotto, ma la comunicazione strategica di un intero territorio" afferma il Presidente Pozza.

Opinione condivisa anche in questa occasione con i Presidenti Serena e Zanette. Il presidente della DOC Zanette ha sottolineato come sia importante lavorare sul valore percepito del consumatore per il riposizionamento del brand della DOC e della DOCG sul totale di 540 milioni di bottiglie vendute. Sono 440 milioni di bottiglie vendute per il Prosecco DOC di cui il 75% esportate. 90 milioni le bottiglie vendute per il Prosecco DOCG e 10 milioni di bottiglie per il Asolo Prosecco DOCG .

La visita del Presidente Pozza è stata occasione per visitare gli stand delle imprese espositrici ed ascoltare le loro opinioni sull’evoluzione dei mercati, sulle acquisizioni straniere, sull’andamento della fiera e sulla tipologia dei contatti avuti. "Mi congratulo con le aziende espositrici – conclude Pozza - per la qualità del prodotto e per la bellezza degli spazi espositivi. Auguro agli imprenditori, dopo l’impegno fieristico, nuovi clienti e di raccogliere nuove opportunità dai mercati. Il Prosecco si rivela primo distretto in Italia vera eccellenza per fatturato, redditività e capacità d’esportare. Siamo orgogliosi del lavoro dei nostri produttori".