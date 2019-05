Ecco i segreti per vendere con successo su amazon e instagram

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Martedì 7 maggio alle ore 20.30 appuntamento all’Hotel Fior di Castelfranco Veneto, nel Trevigiano, per conoscere tutti i segreti per vendere online con successo. Bassel Bakdounes, ceo dell’azienda di comunicazione Velvet Media, terrà il seminario formativo dal titolo “Come si vende su Amazon e Instagram”. L’evento è patrocinato dal Comune di Castelfranco Veneto e dall’Ascom, la partecipazione è gratuita, previa conferma inviando una mail a: eventi@velvetmedia.it. Grazie alla pluriennale esperienza in marketing management, web marketing e new media, skills che hanno portato l’ azienda castellana ai vertici nazionali, Bakdounes illustrerà il mondo del web dal punto di vista del commercio, dai molteplici pericoli che si annidano agli innumerevoli vantaggi che se ne possono trarre. La parola chiave per avere successo e non cadere in trappola? Professionalità. “Per avventurarsi nella vendita online serve essere dei professionisti, i pericoli nel web sono moltissimi - afferma il giovane Ceo - La gestione professionale delle vendite online è l'arma con cui un'azienda potrà conquistare fette di mercato, mantenere la sua leadership o correre per raggiungerla. Amazon e Instagram sono il futuro del commercio, ma la vittoria arriva solo attraverso siti di e-commerce che integrano e automatizzano le funzioni di caricamento nei vari marketplace”. Martedì sera quindi tutti coloro che parteciperanno al seminario potranno conoscere le strategie e i consigli di esperti per navigare nel “mare tempestoso” del web in tutta sicurezza e trarne soprattutto profitto per la propria azienda, conosceranno le ultime tendenze, le tecnologie e i nuovi paradigmi delle vendite online da Instagram ad Amazon. E’ recente la notizia della creazione del primo distretto dell’e-commerce tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, un vero e proprio polo delle eccellenze che pone l’attenzione mondiale sulla nuova Silicon Valley italiana, quella che sta diffondendo i primi e-store intelligenti del web che vede protagonista proprio Velvet Media, alleata a due realtà aziendali di rilievo: Storeden, che progetta i negozi virtuali tra i più diffusi in Italia, e l’intelligenza artificiale che sa guidare in tempo reale un utente nell’acquisto di SystemEvo. “Abbiamo lanciato un innovativo servizio – spiega Bakdounes - gli e-commerce integrati con l’intelligenza artificiale in grado di vendere anche su tutti i marketplace esistenti, con caricamento di tutti gli articoli in automatico. Gestirlo in maniera professionale è la chiave di volta per conquistare il mercato”. Ciò però non significa eliminare il negozio fisico, anzi, Velvet Media studia azioni di vendita online che vanno ad integrare e supportare la vendita dei negozi, non a sostituirle. “Siamo consapevoli oramai che il commercio si muove su due strade, quella fisica e quella online - conclude - la soluzione che suggeriamo per le pmi è dotarsi anche di una piattaforma di e-commerce che sappia interagire con tutti i marketplace esistenti per sfruttare al meglio le nuove possibilità che il mercato in rete può offrire”.