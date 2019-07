Comprare casa tra le Colline del Prosecco, è caccia all'investimento

Le affascinanti Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene sono da oggi il 55mo sito italiano iscritto nella lista del Patrimonio Mondiale dell’Umanità dell’Unesco. Il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi spiega che la decisione è dovuta al valore universale di un paesaggio culturale e agricolo unico, scaturito da una straordinaria, sapiente interazione tra un’attività produttiva di eccellenza e la natura di un territorio affascinante.

L’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa ha analizzato il mercato immobiliare della città di Conegliano, seconda come numero di abitanti e allo stesso tempo come numero di compravendite dopo Treviso. La zona più richiesta è quella del primo anello al di fuori del Centro Storico, ai piedi del Castello, servita e allo stesso tempo vicina alle strade che conducono a sentieri panoramici immersi nel verde.

«E’ presente inoltre una buona richiesta di rustici da parte di famiglie locali -spiega Edoardo Cunzo, Affiliato Tecnocasa Conegliano- che ricercano tagli da 80 a 150 mq con giardino, preferibilmente ubicati oltre 10 km al di fuori della mura cittadine. Le soluzioni da ristrutturare hanno valori che vanno dai 500 ai 1000 € al mq, mentre per quelle già ristrutturate variano dai 1300 ai 2000 al mq. Per quanto riguarda l’offerta di terreni da destinare a vigneti è rara, ancor di più nella zona di Valdobbiadene, dove ci sono terreni con denominazione Doc. Questi ultimi possono arrivare a costare intorno a 50 € al mq contro una media di 15 € al mq per terreni senza denominazioni Doc. I primi sono acquistati prevalentemente da aziende agricole. La zona pregiata ed unica del Cartizze a Valdobbiadene può arrivare ad avere terreni con un valore di 100/120 € al mq».