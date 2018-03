Confartgianato Treviso, Consorzio Piave e l'Associazione dei Comuni insieme per la semplificazione

TREVISO Confartigianato Imprese Marca Trevigiana, Associazione Comuni della Marca Trevigiana e Consorzio BIM Piave di Treviso hanno siglato una convenzione per potenziare il dialogo tra imprese e Comuni nell’ambito dei procedimenti amministrativi che li vedono coinvolti, con l’obiettivo di favorire processi di semplificazione ed efficientamento dell’azione della PA, oltre che di sviluppo e sostenibilità economica e ambientale degli insediamenti sul territorio.

Attraverso processi di digitalizzazione, con riferimento in particolare all’interoperabilità dei sistemi informatici interessati per i singoli adempimenti, ci si propone di potenziare la collaborazione tra Amministrazioni ed enti per addivenire a procedimenti uniformi nel territorio a vantaggio di cittadini e imprese. La sottoscrizione dell’accordo da parte dei tre presidenti, Vendemiano Sartor, Maria Rosa Barazza e Luciano Fregonese, rientra nelle attività che Confartigianato Imprese Marca Trevigiana propone a tutela delle imprese al fine di agevolarle quotidianamente nell’esercizio della loro attività riducendo il più possibile il carico burocratico che limita il loro agire.

Le prime azioni di questa iniziativa porteranno i funzionari di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana, in collaborazione con Unipass, la piattaforma informatica innovativa frutto della collaborazione tra enti pubblici e associazioni di settore, a lavorare insieme per testare l’adeguatezza del Modello semplificato e unificato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale. A seguito infatti della pubblicazione della D.G.R. n. 67 del 26 gennaio 2018 è stata estesa anche alla Provincia di Treviso la fase sperimentale di applicazione del modello regionale semplificato di A.U.A. – inizialmente limitata alle sole province di Venezia e Padova. La sinergia verterà anche sulla modulistica unica e standardizzata, che entrerà in vigore il prossimo 30 aprile, approvata dalla Conferenza Unificata Stato e Regioni, dello scorso febbraio, riferita a commercio all’ingrosso (alimentare e non alimentare), facchinaggio, imprese di pulizia, disinfezione, ecc. e agenzie di affari di competenza del Comune.