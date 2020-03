Coronavirus, la famiglia Zoppas dona 15 unità complete di terapia intensiva

In un momento difficile come quello che sta affrontando in queste ore il Veneto, a causa della pandemia da Coronavirus, la famiglia Zoppas, attraverso le società Acqua Minerale San Benedetto, Irca e Sipa, ha voluto donare 1 milione di euro alla Regione per l'acquisto di ben 15 postazioni di terapia intensiva e non solo. «Di fronte all'emergenza che sta attraversando l'Italia intera - dichiarano in una nota i presidenti delle società, Gianfranco ed Enrico Zoppas - sentiamo il bisogno di contribuire al sostegno della sanità veneta. Con questo gesto tangibile, a nome di tutti i collaboratori delle aziende di famiglia vogliamo esprimere il nostro profondo ringraziamento a tutti i medici e infermieri che, giorno e notte, danno un contributo concreto nella lotta contro il Covid-19 garantendo l'assistenza delle tante persone bisognose di cure».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.