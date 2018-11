Distributor's Meeting Keyline a Conegliano: presentate tutte le novità per il 2019

Distributori di chiavi e macchine duplicatrici provenienti da tutto il mondo si sono dati appuntamento a Conegliano per la presentazione dei nuovi prodotti della Keyline, azienda leader del settore. Oltre alla maggior parte dei Paesi europei, erano rappresentanti anche Cina, Giappone, Emirati Arabi, Australia, India, Messico, Libano, Israele..., mercati dove la storica azienda produttrice di chiavi e macchine duplicatrici è presente con la sua rete vendita.

“Quest’anno – spiega Massimo Bianchi che con Mariacristina Gribaudi guida l’impresa – abbiamo voluto che i workshop si svolgessero direttamente in produzione con dimostrazioni di prodotto in speciali aree allestite per l’occasione. I nostri distributori sono le antenne che abbiamo sui mercati di tutto il mondo ed è giusto che si confrontino periodicamente con chi è impegnato nello stabilimento produttivo per poter essere insieme sempre più in grado di adeguare il prodotto alle esigenze della clientela. Abbiamo ricevuto un entusiastico responso sia sul format di presentazione, che ha visto coinvolti in prima persona i nostri tecnici di prodotto, che sui prodotti e servizi che saranno disponibili già a partire dal prossimo mese, preparandoci ad un 2019 in netta ripresa”.