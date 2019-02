"Fiere del Piave": in progetto per il 2020 un calendario comune di eventi

Si rafforza l'asse strategico delle Fiere del Piave: Santa Lucia, Longarone, San Donà di Piave e Godega di Sant'Urbano, in nome della valorizzazione delle eccellenze del territorio e della promozione turistica, realizzeranno una serie di nuove manifestazioni che, accanto a quelle tradizionali, saranno collegate tra loro dalla tipicità e da uno sforzo comune. Dopo il rinnovo della presidenza di Longarone Fiere, mentre Santa Lucia - giunta nel dicembre scorso alla 1358^ edizione con cifre da record quanto a visitatori ed espositori - si conferma sempre di più come la fiera dell'innovazione sostenibile in agricoltura, l'”asse del Piave” mira a costituire un soggetto compatto e omogeneo, mettendo a sistema le affinità storiche, culturali e ambientali proprie dell’area del fiume “sacro alla Patria”. Un'area vasta ma che presenta caratteristiche e ha interessi comuni. L’accordo fu varato due anni fa a Palazzo Balbi sede della giunta regionale alla presenza del presidente della Regione Luca Zaia.

“Nel 2020” dice Alberto Nadal, amministratore unico delle Fiere di Santa Lucia, “abbiamo iniziato a lavorate per redigere un calendario di eventi condiviso che, già dall’anno prossimo, pur rispettando le specificità di ciascun territorio, eviterà le inutili sovrapposizioni e offrirà un quadro omogeneo delle ricchezze davvero uniche che possediamo. Il nostro impegno va ora nella direzione del miglioramento dei servizi, infrastrutture comprese, e nel 'saper comunicare': in questo senso la recente acquisizione del titolo di fiera internazionale e l'adesione all'AEFI (Associazione esposizioni e fiere italiane) ci proiettano in un contesto internazionale che dobbiamo essere assolutamente in grado di fronteggiare. La nostra è la quarta fiera veneta che fa parte dell'AEFI, un 'gotha' cui appartengono già Verona, Padova e Longarone e che garantisce visibilità mondiale”. “Finalmente parte la procedura per concretizzare un accordo che perseguiamo da tempo” dice il sindaco di Santa Lucia Riccardo Szumski “e inizia un percorso operativo condiviso: a questo punto il 'fronte del Piave' si può dire compatto, e può raccogliere la sfida di essere sempre più competitivo in un panorama, quello fieristico italiano, che rappresenta un settore sempre più portante della nostra economia”.