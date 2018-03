H-Farm: valore della produzione a 47,9 milioni di euro, in crescita del 47%

RONCADE Il Consiglio di Amministrazione di H-Farm S.p.A. (AIM: FARM), riunitosi martedì sotto la Presidenza di Riccardo Donadon, ha approvato il Bilancio Consolidato e il Progetto di Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2017. Riccardo Donadon, Fondatore e Amministratore Delegato di H-Farm, ha commentato: “H-Farm è partita. Abbiamo chiuso il 2017 molto meglio delle previsioni, ben oltre le nostre aspettative,con una percentuale di crescita del fatturato di quasi il 50% anno su anno e un forte miglioramento della marginalità. In soli due anni abbiamo completamente trasformato il nostro progetto, assumendo un ruolo di rilievo sia sul mercato dell’educazione che su quello delle soluzioni innovative per la trasformazione digitale delle grandi aziende, con un posizionamento sempre più internazionale".

"Questo risultato - continua Donadon - conferma la bontà del cammino intrapreso nel 2015 grazie al percorso di collocamento all’AIM, che ha portato H-Farm da investitore e acceleratore nel settore digitale a realtà unica nel panorama Italiano in grado di coniugare investimenti, innovazione e istruzione, iniziando ad essere un punto di riferimento anche per le aziende europee. Nel secondo semestre abbiamo deciso di investire ancora molto sul nostro progetto di sistema operativo della scuola e i risultati si vedranno presto; abbiamo molte conferme a livello internazionale sulla bontà della nostra visione. Con la chiusura del bilancio 2017, abbiamo superato il nostro secondo livello, ora dobbiamo fare l’unlock del terzo livello e scalare il modello, poi H-Farm decolla.C’è così tanto valore e così tanto talento in H-arm che la messa a terra sarà entusiasmante nei prossimi anni. Abbiamo seminato moltissimo in questi 12 anni (oltre € 26 milioni di investimenti in 116 startup con ritorno ad oggi di € 16 milioni, cinque exit nel corso dell’anno, e una valutazione del portafoglio che gli analisti stimano in circa € 50 milioni) nei prossimi 3 anni raccoglieremo, ma soprattutto manderemo in conversione gli investimenti. Nel 2020 H-FarmM compirà 15 anni e sarà molto divertente tirare le fila".

In considerazione delle acquisizioni effettuate nel corso dell’esercizio, si ritiene opportuno analizzare i dati economici e l’andamento di H-Farm fino all’EBITDA considerando le stesse incluse nel perimetro di consolidamento sin dall’inizio dell’anno. Pertanto il Bilancio consolidato, approvato dal Consiglio di Amministrazione, comprende sia il bilancio redatto secondo i principi OIC sia quello “pro-forma”, superando gli effetti generati dalle diverse date di acquisizione. I risultati economici 2017 di H-Farm evidenziano una forte crescita dei ricavi (+47%) e della redditività (dimezzata la perdita a livello di EBITDA) rispetto all’anno precedente. L’analisi delle tre business unit conferma la divisione che si occupa delle soluzioni per la Trasformazione Digitale come motore della crescita e della redditività, oltre che la forte espansione dell’Education trainata dalle acquisizioni.

Il valore della produzione ha raggiunto € 47,9 milioni con una crescita di € 15,3 milioni rispetto al dato 2016, ben oltre le previsioni e le attese del mercato. L’EBITDA risulta in forte miglioramento malgrado i continui investimenti nell’area education ma ancora negativo a € 1,6 milioni rispetto a negativi € 3,0 milioni del 2016. Tale andamento è ascrivibile alla forte crescita del fatturato anche a seguito delle acquisizioni. Tra i costi segnaliamo l’andamento del costo del lavoro che passa da € 12,1 milioni nel 2016 a € 21,2 milioni nel dato proforma 2017. Tale incremento è frutto principalmente delle operazioni di M&A e delle nuove assunzioni che nel 2017 contano 124 nuove risorse raggiungendo la soglia di 521 persone.

Il Risultato netto risulta negativo a € 6,2 milioni sostanzialmente in linea con l’esercizio precedente dopo ammortamenti su immobilizzazioni immateriali per € 2,6 milioni, in crescita rispetto a € 1,7 milioni dell’esercizio precedente e in maggior parte ascrivibile alla necessità di ammortizzare in dieci anni l’avviamento generato dalle operazioni di M&A.