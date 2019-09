A Paese c'è un nuovo supermercato ALDI: già 10 le persone assunte

La nuova spesa di ALDI, multinazionale attiva nel settore della Grande Distribuzione Organizzata, è arrivata a Paese con l’apertura di giovedì 5 settembre, di un nuovo punto vendita in via Pietro Nenni n° 2. Il negozio, realizzato con un concept ad hoc e uno stile contemporaneo, ha consentito l’assunzione di 10 nuovi collaboratori ed è aperto dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 20:30 e la domenica dalle 8:30 alle 20.

Lo store ha un’area vendita di oltre 1.100 m2 ed è dotato di un impianto fotovoltaico che eroga una potenza di 34,56 kW, scelta in linea con l’attenzione del brand per le politiche di sostenibilità ambientale. L’area esterna, di oltre 4.200 m2, ospita un parcheggio gratuito di 83 posti auto a disposizione dei clienti. Il momento celebrativo del taglio del nastro è stato effettuato dal Vice Sindaco di Paese, Dott. Francesco Pietrobon.

ALDI dedica grande attenzione al made in Italy, con un assortimento alimentare composto per il 75% da prodotti che nascono dalla collaborazione con fornitori italiani. L’offerta ALDI è incentrata su una selezione virtuosa dell’assortimento per un’esperienza di acquisto semplice e intuitiva e offre qualità, convenienza e freschezza dei prodotti con circa 120 referenze tra frutta e verdura e l’85% di linee a marchio proprio.

