Per il Prosecco Doc un intenso mese d'America tra New York, Chicago e Boston

TREVISO La maratona di New York questa volta se l’aggiudica il Prosecco Doc, non con le scarpe da running ma con un ricco programma di attività destinate a meglio far conoscere la denominazione Prosecco negli Usa, proprio a partire da New York - e proprio nel mese di dicembre, cruciale per le bollicine - quando la città si veste di luci e diventa richiamo irresistibile per tutti gli amanti dello shopping pre-natalizio. Ma è solo l’inizio di una missione promozionale che dopo la tappa a NY prevede fermate anche a Chicago e Boston.

“Gli USA sono il nostro secondo mercato in termini di export – spiega Stefano Zanette, presidente del consorzio Prosecco DOC - e gli americani confermano una profonda passione per le nostre bollicine. Nell’ultimo anno le esportazioni verso gli Usa sono cresciute di un ulteriore 22% mentre il valore medio per ogni bottiglia ha registrato un significativo +8,76 %. Riteniamo di fondamentale importanza garantire tutte le informazioni necessarie al consumatore per riconoscere e apprezzare appieno la qualità delle nostre produzioni e siamo spesso presenti negli Stati Uniti con attività di formazione e promozione. Presidiare con attività mirate tre piazze strategiche per il nostro Prosecco come NY, Chicago e Boston nel periodo che include tutte le feste natalizie, ritengo sia il miglior investimento”.

In ognuna delle tre città il Consorzio ha utilizzato una formula ad ampia copertura volta a raggiungere sia il trade che il consumer. In particolare ha utilizzato diversi strumenti di promozione per presentare la Denominazione in tutti i suoi aspetti (storia, territorio, sistema qualitativo, vinificazione, caratteristiche organolettiche, stili e tipologie): presentazioni su invito alla stampa, degustazioni aperte al pubblico di consumatori, degustazioni guidate e walk around tasting per addetti ai lavori, master class e seminari di formazione per operatori (giornalisti, importatori/distributori, ristoratori/wine shop/buyer/beverage director e sommelier). I produttori di Prosecco DOC che hanno proposto le proprie etichette in degustazione sono: Astoria, Cantina Colli Euganei, Gruppo Vinicolo Fantinel, La Jara, Le Contesse, Mionetto, Piera Martellozzo, San Simone, Tenuta S. Anna, Tenuta Santomè, Valdo, Vallis Mareni, Villa degli Olmi, Villa Sandi, Zonin