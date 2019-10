Alla Steelco di Riese Pio X orto aziendale condiviso e palestra per i dipendenti

La Steelco, l’azienda di Riese Pio X appartenente al gruppo tedesco Miele e leader nel mercato dei dispositivi di lavaggio e sterilizzazione nell’ambito medicale e farmaceutico, ha confermato nel 2018 il trend di crescita a doppia cifra che l’accompagna ormai da anni, con più di 600 dipendenti nel 2018 ed un fatturato che è arrivato a 103 milioni di euro (+ 19,5% sul 2017). Un anno di crescita, proseguita nel 2019, anche per gli spazi aziendali dell’headquarter e del stabilimento produttivo per le apparecchiature di lavaggio di via Balegante, nella zona industriale di Riese Pio X. Ai cinque edifici già presenti se ne sono aggiunti due, dedicati alla produzione e ai collaboratori. Un investimento che è stato per Steelco anche l’occasione per sviluppare ulteriori politiche di welfare aziendale.

Alle iniziative già attuate come l’assicurazione sanitaria per dipendenti e familiari, l’assistenza fiscale gratuita o le convenzioni commerciali per l’acquisto di beni e servizi si sono aggiunte ulteriori azioni mirate a rafforzare il rapporto con il territorio. “Un territorio – spiega il Presidente Ottorino Casonato - dove il benessere è rappresentato dalle possibilità di vita all’aria aperta, dal mangiar bene e dove la solidarietà per gli altri è sempre in primo piano. Essere promotori della cura della persona, del benessere psicofisico e della condivisione è facile, investire risorse e concedere spazi aziendali all’espressione personale non è così scontato”. Da luglio ad oggi si sono concretizzate tra le iniziative più rilevanti il rinnovo totale degli spazi di convivialità del servizio mensa, l’introduzione dell’orto aziendale e di un’area wellness dedicata ai dipendenti. Novità che esprimono quanto la persona sia il centro dello sviluppo aziendale.

L’attività di coltivazione dell’orto aziendale condiviso è stata accolta con grande entusiasmo e spirito di partecipazione da molti dipendenti che da mesi godono dei frutti della terra e del proprio lavoro. Un orto ormai entrato a far parte della vita aziendale. A settembre, l’azienda ha inaugurato Steelco Gym: l’area wellness e palestra attrezzata con un parco macchine TechnoGym® di ultima generazione. Lo spazio complessivo di 200 mq comprende anche un’area dedicata all’esercizio a corpo libero, posturale e relax. Sarà fruibile dai dipendenti Steelco per 8 ore al giorno sotto la guida di istruttori certificati.