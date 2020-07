Segusino vara un fondo anti-Covid per i commercianti danneggiati

Grazie ad Ascom-Confcommercio e Comune di Segusino, le attività commerciali e produttive del Comune potranno tirare un sospiro di sollievo. «Abbiamo appena stanziato -spiega il Sindaco Gloria Paulon- un fondo economico anti Covid 19 di sostegno per i negozianti chiusi, gli esercenti ed in generale tutte le attività produttive che hanno dovuto chiudere per decreto. Il plafond sarà di circa 25 mila euro, è rivolto ad una platea di una decina di piccole attività commerciali ed esercenti danneggiati dal Covid e potrà essere un aiuto per la ripartenza. Ci rendiamo conto che il nostro è solo un piccolo segnale rispetto alla grande fetta di fatturato perduto, ma è un gesto importante che il territorio vuole esprimere alle proprie imprese. Stiamo mettendo mano alle nostre casse e aiutiamo direttamente i nostri commercianti con pratiche semplicissime e zero burocrazia».

La domanda è disponibile sul sito del Comune e deve essere inviata a mezzo Posta Elettronica Certificata PEC all’Ufficio Protocollo all’indirizzo comune.segusino@halleypec.it. Il termine ultimo di presentazione è entro le ore 12:00 dell’8/08/2020, pena l’esclusione. I contributi verranno erogati secondo tre scaglioni: 500/100/1500 euro. Il fondo antiCovid 19 è il risultato di una positiva collaborazione tra Ascom e Comune che ha visto l’impegno del fiduciario Massimiliano Cabrel, punto di riferimento per i negozianti della zona. «La strada della ripartenza sarà lunga così come la convivenza con il virus, il dialogo tra imprese, Istituzioni e territorio è fondamentale- commenta il fiduciario Cabrel (in foto)- e l’auspicio è che sia solo uno dei progetti per la ripartenza».