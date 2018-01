Legge di stabilità: tutte le novità per il Comparto Casa

TREVISO La Legge di Bilancio 2018 ha apportato una serie di novità ai bonus fiscali applicabili fino ad oggi al settore dell’edilizia. Queste novità hanno reso il quadro più articolato e complesso rispetto alla situazione precedente. Per questo le categoria di mestiere CNA Edilizia, CNA Termoidraulici, CNA Elettricisti e CNA Legno hanno organizzato un seminario di aggiornamento per mercoledì 31 gennaio, alle ore 20.30, presso la sede di Treviso della CNA. Durante l’incontro verranno approfondite le novità introdotte dalla manovra finanziaria approvata in dicembre e fornite le indicazioni per muoversi correttamente tra incentivi ed agevolazioni. Relatore della serata sarà l’ing. Francesco Marinelli, presidente Associazione EcoAction. La serata è a ingresso libero e gratuito.