Fondi europei, come accedere? Doppio appuntamento dedicato alle PMI

Continua il tour “Fare Impresa con L’Europa”, organizzato dall’eurodeputato EFDD / M5S Marco Zullo e dedicato a tutte le PMI del territorio. Due gli incontri, ad ingresso libero: il primo questo venerdì 22 febbraio ore 20.30 a Castelfranco Veneto, mentre il giorno dopo si replica a Montecchio Maggiore, dalle 15.30.

Il tour nasce dalla consapevolezza della realtà lavorativa di oggi: da una parte le imprese, nella fattispecie quelle medio-piccole, che necessitano di supporti economici per poter crescere, dall’altra l’Unione Europea che ha predisposto politiche di incentivazione sottoforma di finanziamenti, importanti, ma dei quali i possibili beneficiari non sempre sono al corrente. Proprio per questo motivo, sono stati ideati degli incontri sul territorio per informare tutte PMI sul corretto iter da seguire per ottenere liquidità dai fondi europei e pianificare azioni concrete di sviluppo.

«Il nostro scopo è quello di rendere consapevoli tutti i potenziali fruitori dei fondi europei sulle misure esistenti su cosa finanziano e come vi si può accedere -afferma l’eurodeputato Zullo- attraverso metodi e processi che permettono, in primis, di capire come reperire i bandi di proprio interesse e, aspetto fondamentale, sapere come partecipare per beneficiarne. E’ ormai noto e risaputo – prosegue - che le classifiche sull’utilizzo dei fondi europei siano abbastanza impietose nei confronti dell’Italia rispetto agli altri Paesi membri che ne accedono attraverso i propri progetti, ma questi rappresentano un’ottima opportunità di sviluppo e, soprattutto per i giovani, sono un diritto che va esercitato».