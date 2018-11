“Neuromarketing nel negozio e i nuovi comportamenti di acquisto”

Appuntamento plenario per le imprenditrici e le lavoratrici autonome del terziario della provincia di Treviso. Il gruppo Terziario Donna di Confcommercio (in foto la presidente Valentina Cremona), martedi 6 novembre 2018, dalle 10 alle 13, nella sede di via Venier 55 a Treviso, organizza l’assemblea annuale, divisa in parte pubblica (fino alle 11,30) ed in parte riservata alle associate. La parte pubblica, affronterà il tema:

“IL NEUROMARKETING NEL NEGOZIO: cervello, emozioni e comportamenti d’acquisto”, con l’intervento di Fabio Fulvio, responsabile del settore politiche per lo sviluppo di Confcommercio.

Sarà una bellissima occasione di confronto tra donne che lavorano e che fanno impresa nel settore terziario (commercio, servizi e turismo) o che esercitano una professione in maniera autonoma. Nella seconda parte, riservata alle associate, dalle 11,30 alle 12,30-13, dopo la relazione della presidente Valentina Cremona, si procederà al rinnovo del Consiglio Direttivo. Il Gruppo Terziario Donna è un gruppo molto attivo e dinamico all’interno di Confcommercio, ed a Palermo ha appena ricevuto il premio nazionale di Terziario Donna per aver intrapreso un innovativo percorso di alternanza scuola lavoro sulla parità di genere col liceo Duca degli Abruzzi (in foto la premiazione dei giorni scorsi: Valentina Cremona, Silvia Milani e Francesca Mureri con la presidente nazionale Patrizia Di Dio).

Inizio accreditamento ore 9,30, ingresso libero alla parte pubblica.

Gradita l’iscrizione:

https://neuromarketing_06112018.eventbrite.it

Per info: uffici sindacali Confcommercio, tel. 0422580361