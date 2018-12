Il Sistri abolito dal 1º gennaio: liberazione da un incubo per migliaia di imprese

CNA esprime un forte apprezzamento per la decisione del Governo di abolire il Sistri a partire dal 1° gennaio 2019. Per migliaia di imprese si tratta della liberazione da un incubo. Il Sistri non ha mai funzionato ed ha impedito che si mettesse a punto nel nostro Paese un sistema semplice ed efficace di tracciabilità dei rifiuti pericolosi. In questi anni, la CNA ha portato avanti questa battaglia in tutte le sedi istituzionali. L’abolizione del Sistri è prevista dal “Decreto semplificazione” di prossima approvazione da parte del Consiglio dei Ministri. «A questo punto sarà finalmente possibile, con la collaborazione delle associazioni delle imprese, costruire un nuovo strumento per tracciare i rifiuti pericolosi basato su una struttura semplice e ad alta efficienza – afferma Alfonso Lorenzetto, presidente di CNA Treviso - Dovrà essere l’esatto contrario del Sistri, un sistema che si è dimostrato sempre molto complicato e inefficiente».