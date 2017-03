Coldiretti difende i voucher: l'abrogazione nei campi favorirà il sommerso

TREVISO “L’abrogazione dei voucher favorisce il sommerso in agricoltura dove i buoni lavoro sono nati e non si sono verificati gli abusi degli altri settori, anche perché nelle campagne i beneficiari possono essere soltanto pensionati e giovani studenti, tra l'altro impiegati esclusivamente in attività stagionali”. Walter Feltrin, presidente di Coldiretti treviso commenta con queste parole la fissazione da parte del Consiglio dei Ministri della data del referendum sulle disposizioni relative al lavoro accessorio, che si svolgerà domenica 28 maggio 2017. “Vorrei ricordare che la provincia di Treviso è stata la prima provincia in Italia in cui si è sperimentato l’utilizzo dei voucher in agricoltura dimostrandosi un ottimo strumento per il settore” aggiunge Antonio Maria Ciri, direttore di Coldiretti Treviso.

Su 75 milioni di voucher usati nei primi sei mesi del 2016 appena 765mila (l'1,09%) sono stati impiegati nelle campagne dove sono stati introdotti inizialmente per la vendemmia nel 2008. “Da allora – continua Feltrin - il sistema dei voucher ha consentito nel tempo di coniugare gli interessi dell’impresa agricola, per il suo basso livello di burocrazia, con quelli di pensionati, studenti e disoccupati per le opportunità di integrazione al reddito nel rispetto della legalità. Uno strumento che è stato anche in grado di avvicinare al mondo dell’agricoltura giovani studenti e di mantenere attivi molti anziani pensionati”.

I voucher vanno quindi salvati e nemmeno ulteriormente burocratizzati in agricoltura dove sono nati e rappresentano un valido contributo all’emersione del lavoro sommerso come dimostra anche l’aumento dell’1,6% delle ore lavorate nel quarto trimestre del 2016 rispetto all’anno precedente, secondo l’Istat.