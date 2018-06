Settore no-profit e imprenditoria sociale: due eventi in provincia di Treviso

TREVISO Lunedì 11 giugno gli scenari e le trasformazioni in atto nell'ambito del Terzo settore saranno approfonditi e dibattuti con relatori d’eccezione durante il quarto UniCredit Talk, format di appuntamenti formativi ideato da UniCredit che prevede conversazioni tra esperti e imprenditori allo scopo di analizzare sfide strategiche e tendenze in atto nei loro business.

Il contesto globale vede l’arretramento del welfare state, motivato da periodi di crisi finanziaria e da un aumento generale delle aspettative di vita, e la nascita di nuove sfide e bisogni sociali a cui i business del settore possono rispondere con le loro attività, anche in coerenza con alcuni dei principali obiettivi espressi nei 17 Social Development Goals enunciati dalle Nazioni Unite. Questo tipo di contesto sociale ed economico contribuisce da una parte alla nascita e allo sviluppo di un nuove forme imprenditoriali, sempre più focalizzate su tematiche sociali e attente all’utilizzo delle nuove tecnologie, dall’altra impone un profondo rinnovamento del terzo settore che proprio nella digitalizzazione può trovare un’opportunità di efficientamento e riorganizzazione dei processi per servire sempre meglio la propria utenza.

Di questo si parlerà a partire dalle 16.30, presso più di 90 sedi in tutta Italia e in collegamento streaming con l’UniCredit Tower di Milano. Oltre duemila rappresentanti delle diverse realtà del Terzo Settore sono attesi per la partecipazione, con possibilità di iscriversi sul sito: https://education.unicredit.it/it.html. Saranno in tutto due le sedi collegate per la provincia di Treviso: l'agenzia UniCredit Treviso Bastia, in Via Bastia, 40 e quella di Via Garibaldi, 1 a Montebelluna. Sul palco interverranno Andrea Casini, Co-Head Italy di UniCredit; Mario Calderini, Professore Ordinario presso la School of Management del Politecnico di Milano e direttore di Tiresia, il Centro di ricerca sulla finanza e l’innovazione sociale presso lo stesso ateneo; e Salvatore Barbera, Founder and CEO di Latte Creative. Inoltre sarà presente Dario Prunotto, Responsabile Territorial Development Relations e del programma Social Impact Banking di UniCredit. Anche in questa circostanza l’UniCredit Talk sarà moderato da Patrizio Roversi, noto conduttore televisivo che introdurrà i diversi speaker e faciliterà il confronto attivo con gli imprenditori anche attraverso l’utilizzo di una piattaforma di instant feedback. Il quarto Talk si inserisce tra le attività promosse da UniCredit nell'ambito del programma di Social Impact Banking lanciato per contribuire allo sviluppo di una società più equa e inclusiva, attraverso l’individuazione, il finanziamento e la promozione di iniziative che hanno un impatto sociale positivo.