Unindustria attende Meetica

TREVISO Sarà il Best Western Premier BHR Treviso Hotel ad ospitare, dal 6 all’8 luglio 2018, Meetica, la XXVII Convention MPI Italia Chapter, appuntamento annuale dedicato al mondo MICE, allo scambio di idee e best practice, ed al confronto tra i professionisti del settore. Intenso il programma dell’evento organizzato dal capitolo italiano di MPI, la community internazionale che conta quasi 18.000 soci in tutto il mondo, in collaborazione con Marca Treviso Convention Bureau e con il patrocinio di Venice Region Convention Bureau Network. L’assemblea dei soci MPI sarà il primo appuntamento del venerdì pomeriggio a cui seguirà un team building nel centro storico trevigiano e una serata di networking presso il Park Hotel Villa Fiorita per MPI Summer Flower Party. Sabato mattina, dopo i saluti istituzionali, la Convention sarà aperta dalla Tavola Rotonda: “Etica e responsabilità: il cuore della strategia aziendale” che sarà moderata da Marco Biamonti, presidente di Ediman. Interverranno nomi importanti dell’imprenditoria veneta.

I lavori proseguiranno con l’intervento del prestigioso Keynote Speaker, Julius Solaris, editor di Event Manager Blog & Founder Event Innovation Lab e, nel pomeriggio, con le interessanti sessioni di Inspiration Labs di Adriano Giannini, Rule breaker, Founder Narrafood, Angeles Moreno, presidente del capitolo iberico di MPI e Giangiacomo Ollari, Independent Creative director, Founder of Panca, che si alterneranno in un vivace susseguirsi di approfondimenti. La chiusura dei lavori sarà affidata al Keynote Speaker Andrea Zorzi, due volte campione del mondo con la nazionale italiana di pallavolo negli anni ’90, oggi opinionista e formatore di successo, che spiegherà i rapporti fra volley e business. Domenica sarà il turno di un classico appuntamento dell’associazione: gli Esami per la Certificazione Professionale in Meeting Management, CMT/CMS/CME, destinati a organizzatori, promotori, o team builder del mondo MICE.

Non mancheranno momenti di aggregazione e conviviali in sedi prestigiose come Villa Sandi, edificio che spicca tra le colline della Marca trevigiana dal 1622. La tre giorni si concluderà nel suggestivo campo di aviazione Francesco Baracca, nell’hangar Bessonneau, sede della Fondazione Jonathan Collection, dove, sognando di volare nella storia, si potranno ammirare aerei storici. “Sono orgoglioso di partecipare, in qualità di organizzatore, alla 5a Convention Annuale consecutiva di MPI Italia Chapter: un’esperienza impegnativa, ma emozionante che ho condiviso con tanti fantastici colleghi dall’edizione di Pisa, a quella dell’Umbria concludendo a luglio nella Meetica città di Treviso - dichiara Mauro Bernardini, presidente MPI Italia – ringrazio tutti i Convention Bureau che hanno collaborato negli anni ed i volontari del Master Them. Esorto i soci a candidarsi al Board di MPI Italia Chapter per vivere da protagonisti eventi quale il World Education Congress di Indianapolis e passo il testimone ad Elisabetta Caminiti che mi sostituirà in questo prestigioso incarico”.

Proprio Elisabetta Caminiti, President elect MPI Italia, spiega con entusiasmo la scelta di Treviso come sede per la Convention: “Sono lieta di iniziare il mio nuovo percorso di presidente entrante in una città con una rinnovata identità MICE. Nel corso della Convention potremo scoprire le varie identità di Treviso e le eccellenze per cui questo territorio è famoso in tutto il mondo”. Tiziano Simonato, general manager del BHR Treviso Hotel e componente della cabina di regia della Organizzazione di Gestione della Destinazione “Città d’Arte e Ville Venete del Territorio Trevigiano, fortemente impegnato con gli enti e le associazioni di categoria che promuovono il territorio, è un convinto sostenitore delle potenzialità turistiche di Treviso anche come destinazione di eventi congressuali e di turismo business. “Treviso è in posizione strategica: a mezz’ora di auto da Venezia e al centro di un territorio bellissimo e ancora relativamente poco conosciuto. La sua provincia è ricca di risorse: dalle storiche e rinomate Ville Venete alle famose colline del Prosecco, candidate a diventare Patrimonio Unesco. È un comprensorio che può soddisfare molti segmenti del turismo sia leisure che business, e naturalmente MICE. Per questo ci fa piacere poter ospitare il Capitolo Italiano della più grande associazione internazionale di professionisti dei meeting”.

La scelta di candidare Treviso per la convention di MPI Italia Chapter fa parte di una lungimirante strategia di “destination marketing” per valorizzare Treviso e la sua provincia, voluta e attuata in sinergia dal Consorzio Provinciale di Promozione Turistica “Marca Treviso” e dal suo Convention Bureau con il patrocinio di Venice Region Convention Bureau Network. Come sottolinea il Presidente del Consorzio di Promozione Turistica Marca Treviso Gianni Garatti: “L’industria turistica trevigiana è in piena evoluzione. Già una decina di anni fa abbiamo dato vita al Convention Bureau e alla Film Commission. Siamo impegnati come “Sistema Treviso” alla definizione e promozione di nuovi prodotti turistici (golf, cicloturismo, wedding) attraverso le nuove reti d’impresa e contemporaneamente lavoriamo con le amministrazioni locali e la Camera di Commercio di Treviso-Belluno sui temi più classici quali le grandi mostre d’arte. Dal 2011 operiamo anche attraverso la nostra agenzia incoming per agevolare e far fronte alle esigenze dei meeting planner che possono trovare nel network di Marca Treviso Convention Bureau un unico interlocutore organizzativo e propositivo. E poi, una volta arrivati a Treviso, sappiamo che la soddisfazione sarà superiore alle aspettative.”

Giovanni Cher, proprietario del Park Hotel Villa Fiorita, e presidente di Federalberghi Treviso, ha così commentato l’arrivo della convention di MPI: “In questi anni noi operatori abbiamo lavorato molto per essere adeguati alle richieste del turismo di oggi. Siamo contenti di ospitare questa convention perché è per noi l’occasione di far conoscere Treviso a chi potrà proporla come destinazione per eventi business. Ma ci auguriamo che i soci di MPI possano anche sceglierla per venire a trascorrere qui le proprie vacanze.”