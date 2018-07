Mario Pozza di Unioncamere del Veneto incontra la Camera di Commercio di Bolzano

TREVISO Il Presidente di Unioncamere del Veneto Mario Pozza, il Segretario Generale di Unioncamere Veneto Roberto Crosta e la dirigente Camerale De Santi hanno incontrato il Presidente Michl Ebner e il Segretario Generale Alfred Aberer e il Vicesegretario generale Luca Filippi della Camera di Commercio di Bolzano.

Questo incontro è stato incentrato sulla condivisione di nuove progettualità realizzabili tramite i fondi di confine, esperienza amministrativa già maturata dalle Camera di Commercio venete di Treviso – Belluno e di Verona. Nella difficoltà post riforma di reperire fondi per le imprese, ma nella sempre maggiore necessità di stare accanto ad esse, soprattutto nell’innovazione e nella digitalizzazione come nella promozione dei territori, il Presidente Pozza, ritiene fondamentale guardare alle modalità di finanziamento che le specificità delle provincie hanno a disposizione.

"I fondi europei sono un’ulteriore opportunità che non possiamo far mancare alle nostre imprese - ha sottolineato il presidente di Unioncamere del Veneto Mario Pozza - grazie ad Eurosportello, agenzia locale per la gestione dei fondi comuni europei, possiamo fare tanto, ancora di più, se in sintonia con progettualità condivise interregionali". Il Presidente Michl Ebner sottolinea come la funzione ponte tra mondo tedesco e mondo italiano della Camera di commercio di Bolzano possa trovare un importante sviluppo con la realizzazione di progetti europei in collaborazione con l’Unione delle Camere di commercio del Veneto da sempre orientata verso azioni di sviluppo delle imprese promosse dalla Commissione Europea

Nel ricordare il ruolo delle Camere di Commercio a fianco delle imprese e delle associazioni di categoria il Presidente Pozza ha sottolineato l’importanza della rappresentanza nella sede di Bruxelles condivisa con la Regione Veneto già occasione di numerosi incontri con gli ambasciatori per la promozione delle eccellenze e dei territori veneti.