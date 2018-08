La trevigiana Dba group acquisisce la slovena Actual

VILLORBA DBA Group S.p.A., società italiana di consulenza tecnologica, specializzata nella connettività delle reti e nelle soluzioni a supporto del ciclo di vita delle infrastrutture, comunica che, in data odierna, ha sottoscritto a Lubiana un contratto preliminare di compravendita per l’acquisto dagli attuali soci di minoranza di una partecipazione pari al residuo 26,23% del capitale della società di diritto sloveno Actual IT d.d., di cui già detiene una partecipazione pari al 73,77% del capitale sociale. Il corrispettivo per l’acquisto della partecipazione è stato pattuito in complessivi euro 2.776.000 oltre ad un eventuale aggiustamento di prezzo di euro 200.000 da corrispondersi entro 15 luglio 2019 subordinato al verificarsi di determinate condizioni. La quota pari a euro 2.200.000 sarà corrisposta al closing dell’operazione e il restante importo sarà versato in 12 rate costanti a partire dal 31 ottobre 2018.

Il perfezionamento dell’acquisizione è previsto entro la fine del mese di settembre 2018, direttamente o tramite una società controllata dall’emittente. Ad esito di detta operazione, DBA Group deterrà una partecipazione pari al 100% del capitale sociale di Actual e otterrà il vantaggio di poter eliminare la corresponsione di dividendi privilegiati annuali agli attuali soci di minoranza per un importo complessivo di 240.000 euro/anno. Tale liquidita potrà essere o reinvestita o distribuita alla società controllante appartenente al Gruppo. Si rammenta che Actual detiene, a sua volta, una partecipazione pari al 100% del capitale sociale delle seguenti società:

- Actual IT Croatia d.o.o., società di diritto croato con sede legale in Lukovica 36A, Žminj (Croazia), controllata al 100% da Actual;

- Actual IT Bosna i Hercegovina d.o.o., società di diritto bosniaco con sede legale in Džemala Bjedića 185, Sarajevo (Bosnia ed Erzegovina), controllata al 100% da Actual;

- Actual IT Serbia d.o.o., società di diritto serbo con sede legale in Stražilovska 16, Novi Sad (Serbia), controllata al 100% da Actual; e

- Itelis d.o.o., società di diritto sloveno con sede legale in Cesta v Gorice 1, Ljubljana (Slovenia), controllata al 100% da Actual.

“E’ un’operazione a cui ambivamo dal 2015, anno in cui e stata acquisita la maggioranza di Actual IT dd, e ne siamo felici. L’operazione risulta per il Gruppo strategica in quanto genera un immediato incremento di valore del Gruppo, favorisce una semplificazione della gestione operativa ed un accorciamento della catena di controllo del Gruppo”: dichiara Francesco De Bettin, presidente DBA Group S.p.A.