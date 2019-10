Dba fornirà il software per i carri ferroviari al porto di Burgas

DBA Group annuncia l’aggiudicazione, tramite la controllata DBA Lab Spa, di una commessa relativa alla fornitura di una soluzione software per la gestione della manovra ferroviaria per il terminalista Port Rail Ltd, appartenente a BMF Burgas Group. Dopo il recente contratto per la digitalizzazione delle attività al Porto di Malta, nodo strategico per la merci via mare nel Mediterraneo, ecco la commessa per analoga attività in terra ferma all’interno del porto bulgaro di Burgas. Il valore è pari a circa 150 mila euro e la commessa si inquadra nella strategia di crescita del Gruppo all’estero, essendo Burgas uno dei porti chiave lungo la Nuova Via della Seta (Belt and Road Initiative), e rappresenta il primo tassello della strategia commerciale perseguita dal Gruppo in Bulgaria. La soluzione software di Dba Lab gestisce e monitora in tempo reale le fasi di manovra e di posizionamento dei carri ferroviari all’interno dell’area portuale, permette la comunicazione automatica e in tempo reale tra gli attori coinvolti nei processi logistici e ottimizza le risorse, i consumi e le prestazioni, aumentando al contempo la capacità di servizio. L’acquisizione di questa commessa rientra fra le azioni previste dal Piano industriale 2019-2023 a sostegno del processo di internazionalizzazione nel settore ICT a supporto delle infrastrutture logistiche.

«Siamo lieti di annunciare la firma di questo accordo. Il porto di Burgas, sul Mar Nero, costituisce uno dei nodi principali della rete logistica e dei traffici che vanno da Est a Ovest -ha detto Raffaele De Bettin, amministratore delegato del Gruppo- e il nostro software contribuirà alla digitalizzazione dei processi portuali che corrono lungo la BRI. La nostra intenzione è di posizionarci ancora e sempre meglio all’interno del mercato bulgaro e in particolare nella gestione del ciclo di vita di opere ed infrastrutture complesse e strategiche».