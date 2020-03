Direct from Italy crea il primo marketplace fatto dalle cantine

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Data l’emergenza del Coronavirus, la Direct from Italy srl ha messo a disposizione, a titolo gratuito un marketplace nato appositamente per supportare le vendite delle cantine italiane curandone anche la spedizione direttamente a casa dei clienti finali. Il marketplace è alimentato dalle cantine stesse alcune creando anche un cartello al fine di fare fronte comune. La strada del Prosecco profilo ufficiale: (https://www.facebook.com/645745135465372/posts/3040042339368961/?d=n)

Ogni cantina, ha l’occasione di proporre i propri vini con la possibilità di spedirli sia in Italia, sia in altri 36 paesi del mondo. Le cantine, unite in una campagna solidale, invitano i propri clienti, tramite newsletters, all’acquisto sul marketplaces dedicato creando un unico grande database: www.directfromitaly.shop per l’Italia La Direct From Italy srl accoglie richieste di nuove cantine che vogliono aderire al progetto attivando una campagna newsletter rivolta alla diffusione del marketplace.