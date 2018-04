21° Torneo 1 Maggio

Siamo giunti alla 21^ edizione del Torneo 1 maggio, lo storico evento di Trevignano che abbina calcetto e musica, il cui ricavato viene devoluto interamente in beneficenza!



QUANDO?

29 / 30 aprile e 1 maggio 2018



DOVE?

Campo Parrocchiale Trevignano (TV)



⚽ ISCRIZIONI APERTE! ⚽

Per iscrivere la propria squadra contattare uno dei seguenti numeri entro il 25 aprile:

Antonio 3479390849

Matteo 3472202429



DOMENICA 29 APRILE

> Ore 10:00 inizio partite

> Stand gastronomico a disposizione per tutta la giornata

> DJ Set fino alle 24



LUNEDì 30 APRILE

> Ore 18:00 inizio partite

> FLM Party X Dynamo Camp

> Live Showcase e dj set Trap/HipHop con:

Andrea Tono Vise (TONO) & Lorenzo Tullo Valbusa (TULLO) FEAT PORKIES & Special Guest

> After Show Dj set La Banda della Lambada RADIO TRASH from NORD SUD OVEST EST



MARTEDì 1 MAGGIO

> Ore 14:00 inizio fasi finali

> Aperock - 1 Maggio w\ White Noise Collective

> Premiazioni delle migliori squadre classificate e altri premi individuali

> DJ Set fino alle 24



▼ △ ▼ △ ▼ △ ▼ △ ▼ △ ▼ △ ▼



Anche per questa edizione, come ogni anno, l'intero incasso sarà devoluto in beneficenza. Questa volta il nostro sostegno andrà alla onlus Dynamo Camp, l’associazione non profit che offre gratuitamente settimane di vacanza basate sulla terapia ricreativa a bambini e ragazzi con malattie gravi e croniche.

https://www.dynamocamp.org/



Bere e mangiare non mancheranno per cui venite e consumate a manetta che piu' incassiamo piu' doniamo!