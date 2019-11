6000 Sardine: flash mob a Treviso

«Care sardine Trevigiane, in queste ore il nostro arcipelago è cresciuto e in tanti vi siete chiesti perché non incontrarci di persona nelle prossime settimane. È tempo di reagire anche a Treviso contro una politica che fonda il suo messaggio sulla cattiveria e sull'odio verso il prossimo. Molti ragazzi si stanno organizzando per scendere nelle piazze in tante città del nostro Veneto. Noi sardine trevigiane pensiamo che Treviso non debba essere da meno e che possiamo essere davvero tanti: siamo sicuri che in questi tempi di odio e rancore ognuno di noi potrà sentirsi meno solo e meno impotente. Per raggiungere questo risultato abbiamo bisogno di tutta la nostra forza e di tutto il nostro entusiasmo per scendere in piazza insieme in tantissimi e invitare chiunque voglia sentirsi parte di questa bella onda. Anche a Treviso, città medaglia d’oro per la resistenza, vogliamo dimostrare di essere accoglienti, contro politiche che aizzano odio e rancore e pieni di valori e proposte: la solidarietà, il rispetto, i diritti di tutti».