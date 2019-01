J.S. Bach fonte di ispirazione per Schumann e Mendelssohn

Primo concerto della rassegna Pagine d'Organo con David Schirmer, Olanda

Nel programma proposto il giovane organista tedesco vuole evidenziare come sia forte il legame esistente tra due tra i più importanti compositori della generazione del Romanticismo tedesco ed il Kantor di Lipsia.



Pagine d'Organo - United organists of Europe, è la rassegna internazionale organizzata da Antiqua Vox e che vede giovani organisti, vincitori di importanti premi internazionali esibirsi al grande organo meccanico della chiesa di San Giuseppe di Treviso in tre domeniche da febbraio ad aprile.



Pagine d'Organo, oltre a valorizzare apprezzati musicisti under 30, intende far conoscere al vasto pubblico grandi pagine del repertorio organistico barocco, attraverso il suono del prezioso strumento conservato all’interno della chiesa. Costruito nel 1990 dai maestri Dell'Orto e Lanzini di Arona, sul modello dell'arte organaria franco-alsaziana, l’organo di San Giuseppe è ideale per l’esecuzione della musica barocca e di J. S. Bach in particolare.



Grazie all’utilizzo di un grande schermo i partecipanti avranno la possibilità di vedere nel corso di tutti i concerti gli interpreti in primo piano. Ogni appuntamento sarà preceduto, alle ore 17.00, dalla presentazione dei brani in programma da parte del maestro Massimiliano Raschietti, direttore artistico della rassegna. Al termine del concerto sarà offerta agli interessati una visita guidata all'organo per scoprirne i vari congegni e meccanismi di funzionamento.