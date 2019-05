Abbazia di Sant'Eustachio: weekend tra storia, arte e galateo

Sabato 25 maggio la splendida cornice dell’Abbazia di Sant’Eustachio ospiterà alle ore 11 il quarto appuntamento della rassegna culturale “I sabati dell’Abbazia”: protagoniste la storia, l’arte e la poesia. Sergio Tazzer, Giuseppe Piccolo e Maria Grazia Cecchini ci racconteranno la storia di uno dei tanti, giovani eroi che hanno combattuto la Grande Guerra: “Dal Canada al Montello, la breve vita di Donald Gordon McLean (9 febbr.1899- 4 febbr.1918)”.

Il giovane pilota canadese Donald Gordon McLean precipitò con un Sopwith Camel MT2494 tra le colline del Montello, in quella che oggi è la Tenuta Amelia di proprietà della Giusti Wine, perdendo la vita il 4 febbraio 1918, a soli 19 anni, per mano delle truppe nemiche. A lui Ermenegildo Giusti, proprietario dell’azienda vitivinicola, ha anche dedicato un monumento, realizzato dall’artista Armando Barbon, e finanziato la ricostruzione del biplano inglese ad opera della Fondazione Jonathan Collection. Nel pomeriggio, ultimo appuntamento con il “Galateo 2.0 L’educazione autentica per stare bene con gli altri” in compagnia di Giuliana Meneghetti, già Responsabile del Cerimoniale della Provincia di Treviso, esperta di “buone maniere” e organizzazione di eventi. L’incontro permetterà di conoscere le regole del Galateo proprio nel luogo in cui è nato. Fu proprio tra le mura dell’Abbazia di Sant’Eustachio, recentemente restaurata dalla Giusti Wine, che Monsignor Giovanni Della Casa scrisse verso il 1550 il famoso testo “Il Galateo overo de' costumi”, con i dettami rinascimentali, i consigli e le regole per condurre una vita armonica e semplice.

I prossimi sabati dell’Abbazia:

29 giugno Maria Grazia Cecchini: Le abbazie benedettine tra XI e XIII secolo. Il caso singolare dell’Abbazia di Sant’Eustachio.

27 luglio Letture zanzottiane: Il poeta e la natura infranta a cura di SeLALUNA