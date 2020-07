Paesi, Storie e Bambini 2020: il teatro nelle piazze della Marca Trevigiana con

11 spettacoli programmati da luglio a settembre nei 9 comuni aderenti alla rassegna.



Primo appuntamento lunedì 20 luglio a Campodipietra – Salgareda con

“Hansel e Gretel” di Polpetta & Caramella



Parte da Campodipietra – Salgareda, lunedì 20 luglio alle ore 20.45, l’edizione 2020 di Paesi, Storie e Bambini: il percorso teatrale, ideato da Gli Alcuni, che si snoda attraverso gli spazi pubblici dei comuni della provincia e che quest’anno unisce 9 comuni, in 11 appuntamenti divertenti per bambini e famiglie. Si comincia lunedì 20 luglio a Salgareda per terminare il 4 settembre a Paese, portando gli spettacoli in spazi non propriamente teatrali quali parchi, giardini, ville e piazze, scelti tra i più suggestivi e ricercati del territorio provinciale, per darne una nuova forma e per colorarli di vitalità.



Sui palcoscenici dei vari comuni, le nostre compagnie daranno vita ad una sorta di variopinto festival fatto di magie, personaggi fantastici e ambientazioni variopinte. Gli Alcuni coinvolgeranno il pubblico rendendolo continuamente complice della narrazione e protagonista attivo del racconto. Tutti gli spettacoli sono a offerta libera, verrà garantito il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro tra gli spettatori, l’ingresso è consentito solo con mascherina, dove specificato la prenotazione è obbligatoria presso le Biblioteche e i Comuni interessati.



I comuni coinvolti sono i seguenti:



Comune di Salgareda

Comune di San Fior

Comune di Susegana

Comune di Valdobbiadene

Comune di Mogliano Veneto

Comune di Refrontolo

Comune di Zenson di Piave

Comune di Pederobba

Comune di Paese



Sergio Manfio, direttore creativo de Gli Alcuni, presenta la rassegna dicendo: “Nonostante tutto (!) anche quest’anno la Rassegna Paesi, storie e bambini parte, rispettando tutte le disposizioni che sono state emanate per metterci in sicurezza dal coronavirus. Noi di Gruppo Alcuni ci siamo impegnanti per far sì che questa ripartenza sia fatta nel modo migliore e più attento possibile.

Sappiamo perfettamente quanto i bambini siano attenti al rispetto di certe regole, basti pensare che alcune ricerche li mettono al primo posto non solo riguardo alle indicazioni da seguire per la raccolta differenziata, ma anche nel riprendere certi comportamenti scorretti da parte degli adulti. Approfittiamo quindi della loro attenzione per essere anche noi più accorti nel seguire le regole della ripartenza, regole che dovrebbero riguardare anche molti altri aspetti della nostra vita sociale.

Detto questo, la Rassegna spazia attraverso linguaggi diversi: dal teatro d’attore, al teatro di figura, alla contaminazione tra teatro e video, anche con la presenza dei personaggi dei cartoni animati in onda sui canali RAI e prodotti dal nostro Gruppo. Ogni spettacolo porterà con sé momenti di divertimento ma anche di riflessione e di approfondimento.

Vogliamo ringraziare a uno a uno tutti coloro i quali hanno collaborato con la loro disponibilità e le risorse necessarie alla realizzazione di questo progetto. Buon divertimento!”



LA RASSEGNA: Paesi, Storie e Bambini è un percorso teatrale che anima gli spazi verdi e le piazze di tanti Comuni della Marca, ideato 16 anni fa da Gli Alcuni. Questo fantastico ‘viaggio del teatro’ si affianca alla rassegna estiva al Parco degli Alberi Parlanti e offre a una larga fetta di popolazione occasioni coinvolgenti e magiche (come solo il teatro, a volte, sa creare) per vivere in modo diverso il territorio e per condividere con gli amici momenti di svago intelligente durante l’estate.



PROGRAMMA SINTETICO:



LUNEDI’ 20 LUGLIO h. 20.45

HANSEL E GRETEL – Compagnia Polpetta e Caramella

CAMPODIPIETRA - SALGAREDA (TV), spiazzo adiacente alla chiesa



MARTEDI’ 21 LUGLIO h. 21.15

LEO DA VINCI, MISSIONE MONNA LISA – Compagnia il Capi e l’Assistente

SAN FIOR DI SOTTO (TV), cortile ex canonica (in caso di pioggia sala polifunzionale del comune in Piazza Marconi 2)



GIOVEDI’ 23 LUGLIO h. 20.30

HANSEL E GRETEL – Compagnia Polpetta e Caramella

SUSEGANA (TV), piazza Martiri della Libertà (in caso di pioggia recupero il 30 LUGLIO h. 20.30 presso Piazza Martiri delle Libertà)

Prenotazione obbligatoria entro due giorni dall’evento ed esclusivamente via WhatsApp al numero 320 4335988 (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 19.00) indicando, nome e cognome del prenotante, n. persone, appartenenza o meno ad uno stesso nucleo familiare convivente, titolo e data dello spettacolo-Sempre via WhatsApp riceverete conferma della prenotazione e del numero di posto/i assegnato/i.



VENERDI’ 24 LUGLIO h. 18.00

LE BELLE BOLLE – TEATRO MORO

VALDOBBIADENE (TV) parco di villa dei cedri (in caso di pioggia auditorium G. Piva in Via Piva)

Prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti, presso la biblioteca 0423 973082 - biblioteca@comune.valdobbiadene.tv.it



GIOVEDI’ 27 LUGLIO h. 20.30

HANSEL E GRETEL - Compagnia Polpetta e Caramella

MOGLIANO VENETO (TV) – Piazza Caduti lato Municipio



MARTEDI’ 28 LUGLIO h. 20.30

HANSEL E GRETEL – Compagnia Polpetta e Caramella

CASTELLO ROGANZUOLO di SAN FIOR (TV), cortile della scuola d’infanzia Divina Provvidenza (in caso di pioggia sala polifunzionale del comune in Piazza Marconi 2)



SABATO 1° AGOSTO h. 20.30

LA REGINA DELL’ACQUA – Compagnia Polpetta e Caramella

REFRONTOLO (TV), Piazza Vittorio Emanuele I (in caso di pioggia 05 settembre 2020 h. 20.30 presso Piazza Vittorio Emanuele I)



GIOVEDI’ 06 AGOSTO h. 21.15

AHI AHI AHI, SI SCIOLGONO I GHIACCIAI – Compagnia il Capi e l’Assistente

SAN FIOR (TV), oratorio della chiesa, Piazza Marconi 2 (in caso di pioggia sala polifunzionale del comune in Piazza Marconi 2)



DOMENICA 9 AGOSTO h. 21.00

LEO DA VINCI – MISSIONE MONNA LISA

ZENSON DI PIAVE (TV) Piazza 2 giugno

Prenotazione obbligatoria telefonando al 0421-344164 oppure scrivendo una mail a segreteria@comune.zensondipiave,tv.it specificando il numero di partecipanti.



VENERDI’ 21 AGOSTO h. 20.30

LEO DA VINCI – MISSIONE MONNA LISA – Compagnia il Capi e l’Assistente

PEDEROBBA (TV) – Parco Europa a Onigo

Prenotazione obbligatoria in Biblioteca tel. 0423 680923 oppure Segreteria del Municipio 0423 680906



VENERDI’ 4 SETTEMBRE h. 20.45

DON CHIOSCIOTTE - Compagnia il Capi e l’Assistente

PAESE (TV) parco di Villa Panizza (in caso di pioggia palestra comunale di Paese in Via Olimpia)

Prenotazione obbligatoria telefonando al numero 0422-457840 (Biblioteca Comunale) comunicando il numero di persone che intendono partecipare entro le ore 19:00 del giorno precedente lo spettacolo



Le amministrazioni comunali coinvolte sono le seguenti: Comune di Salgareda, Comune di San Fior, Comune di Susegana, Comune di Valdobbiadene, Comune di Mogliano Veneto, Comune di Refrontolo, Comune di Zenson di Piave, Comune di Pederobba, Comune di Paese. Organizzazione e direzione artistica de Gli Alcuni.



La programmazione completa degli spettacoli è sul sito www.teatrosantanna.it