Andrea Spinelli in "Fuori dal cinema"

Catanese, classe ‘73, autore del libro Se cammino vivo. “Spino” racconterà una storia difficile, la storia di un uomo che porta a spasso il cancro con cui convive da oltre cinque anni.



“La parola cancro fa paura”, scrive Andrea Spinelli affetto da un adenocarcinoma alla testa del pancreas in stato avanzato e non operabile dall’ottobre 2013, “ma non deve essere un tabù”. Lui ci convive da oltre cinque anni, un passo alla volta, ed è proprio il caso di dirlo, visto che per restare in equilibrio, per tenerlo a bada, ha deciso proprio di camminare. Questo antico e naturale modo di muoversi lo fa star bene e diventa il suo modo di ringraziare la vita, nonostante tutto.



Andrea ha cominciato con viaggi brevi, il tragitto casa-ospedale, e poi, pian piano, è passato ai grandi cammini: la Romea Strata, la Via Francigena, il Cammino di Santiago. In mezzo, ci sono stati momenti difficili, i pit-stop necessari per riprendere le forze, per affrontare le terapie, o sottoporsi ai temuti controlli. Il suo contapassi però aumenta di giorno in giorno e oggi conta più di settemila chilometri, perché “se di cancro si muore, pur si vive”.



Ingresso libero con offerta responsabile.

In caso di maltempo l'evento si terrà all'interno del cinema.