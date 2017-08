ANIMA Bonita | Reggaeton Party - Omaggio Donna

ANIMA BONITA

REGGAETON SUMMER PARTY

Ingresso omaggio a tutte le donne tra i 16 e i 25 anni



❏ Anima Club

Le migliori hit/reggaeton e

hip-hop da ballare per tutta la notte



❏ MENU PIZZA

aperitivo + pizza + bibita + dolce + caffè: 20€



❏ MENU GRILL

aperitivo + antipasto + grigliata + contorni +vino e acqua + dolce + caffè: €22



❏ MENU C E N A

aperitivo + cena a menù fisso + bibita + dolce + caffè: 28€



❏ Prezzi d'Ingresso

Ingresso omaggio a tutte le donne tra i 16 e i 25 anni



Donna 10,00 €

Uomo 12,00 €

Consumazione inclusa



❏ Location

Anima Club

Via G. B. Tiepolo, 1, Spresiano, 31027 Treviso



❏ Info e prenotazioni

Info: 347 5454884

www.animaclub.it