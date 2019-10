100° Anniversario del Gruppo Bocce Dlf: ecco la Gara Regionale a Coppie

Sarà un'intera giornata di festa quella del prossimo 27 ottobre per il Gruppo Bocce del Dlf (Dopolavoro Ferroviario) di Treviso. La FIB (Federazione Italiana Bocce) - Delegazione Provinciale di Treviso e l'Associazione Sportiva Dilettantistica Dlf - Cortesissima, con il patrocinio del Comune di Treviso, hanno infatti organizzato un'importante Gara Regionale a Coppie (Cat. A-B-C) per festeggiare in grande il 100° anniversario dalla fondazione del Gruppo Bocce del Dlf.

All'interno del bocciodromo trevigiano, coperto, riscaldato e con quattro corsie gioco, dalle ore 9 si vedranno quindi in campo i migliori talenti regionali e non solo. La gara, organizzata per ben 96 formazioni (Tabella B), vedrà le coppie divise per categoria fino alla terza partita. Le iscrizioni dovranno avvenire entro e non oltre il 19 ottobre tramite dispositivo online WSM che comunicherà anche le quote di iscrizione previste (il contributo di partecipazione è conforme a quanto previsto dalla tabella federale). La gara è comunque riservata ai tesserati in corso delle società FIB. Per quanto non contemplato, vige in ogni caso il regolamento tecnico di gioco internazionale - versione Italia e le relative disposizioni tecniche.

Si precisa, inoltre, che il sorteggio verrà effettuato il 21 ottobre e che il Direttore di gara sarà il signor Maurizio Rossetto.

RICONOSCIMENTI :

1° Class. C.D.P. + medaglia d'oro + locomotiva argento + coppa

2° Class. C.D.P. + medaglia d'oro + locomotiva argento + coppa

3° Class. C.D.P. + medaglia d'oro + locomotiva argento + coppa

4° Class. C.D.P. + medaglia d'oro + locomotiva argento + coppa