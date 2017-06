Aroma di couscous - Ristorante Aroma 19

Venerdì 9 e sabato 10 giugno (ore 20:30) vi invitiamo ad un'originale serata di suggestioni mediterranee, esplorando insieme tutti i sapori del couscous in versione vegetariana. AROMA DI COUSCOUS Golose fantasie vegetariane Crocchette di couscous ai funghi Pomodori ripieni di couscous Polpette di couscous Couscous alla greca Tabulè in coppa Couscous e fagioli neri in rosso Couscous con mele e mandorle Torta di couscous al cacao e cestini alla frutta 35 euro - vini inclusi - solo su prenotazione - Tel. 0422/791155 - PROSSIMAMENTE AD AROMA: AROMA D'ESTATE Venerdì 23 e sabato 24 giugno (ore 20:30) inauguriamo la stagione estiva con la prima serata dedicata alle creazioni con la frutta dello Chef Alberto Gozzo. AROMA 19 | Via Roma 15 | Monastier di Treviso | Tel. 0422.791155 Orari: da lunedì a mercoledì 7:30-20/da giovedì a sabato 7:30-24/chiuso la domenica Seguici anche su Facebook: Ristorante Aroma 19