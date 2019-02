Aroma di Venezia, il carnevale veneziano in versione gourmet

Gentili amici,

siamo in pieno clima carnevalesco e siamo pronti a proporvi un accattivante menù che ricorda tutti i sapori del carnevale veneziano, in versione gourmet.



Venerdì 22 febbraio – ore 20:30

AROMA DI VENEZIA



Capasanta gratinata al Brandy

Nervetti in carpaccio con i suoi condimenti

Baccalà mantecato con cialde di polenta



Risotto al nero di seppia

Bigoli tiepidi in salsa d’acciughe con pane croccante all’arancia e finocchietto



Fritto misto di laguna con verdurine croccanti

E per chi lo desidera … Fegato alla veneziana con polenta



Crema fritta, crostoli e frittelle alla ricotta



35/persona – vini inclusi





PROSSIMAMENTE AD AROMA:



Venerdì 8 marzo – ore 20:30

FESTA DELLA DONNA con menù dedicato



Venerdì 15 marzo – ore 20:30

ALL’AROMA L’ABRUZZO INCONTRA IL VENETO

Menù a quattro mani con lo chef Elio Stanziani e Marco Tosatto



Venerdì 29 marzo – ore 20:30

AROMA DI PRIMAVERA

Menù con le primizie primaverili







AROMA 19 | Via Roma 15 | Monastier di Treviso | Tel. 0422.791155

Seguici anche su Facebook: Ristorante Aroma 19