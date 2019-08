Arte Lirica Festival: la grande musica si dà appuntamento ad Asolo

Giovani cantanti d’opera di tutto il mondo si ritrovano nel borgo veneto prediletto di intellettuali e artisti per una settimana di concerti, workshop, esibizioni a sorpresa e incontri in piazze e palazzi.

Organizzato dall’accademia londinese Melofonetica, con la direzione artistica di Matteo Dalle Fratte, il festival nasce come naturale evoluzione del percorso di perfezionamento che permette ai cantanti di esibirsi in lingua italiana, davanti a un pubblico italiano, e di migliorare la dizione e l’espressione del cantato grazie allo studio intensivo con docenti internazionali. Sarà ospite d’onore il basso padovano Maurizio Muraro, star affermata al Metropolitan di New York, al Covent Garden di Londra, all’Opera Bastille di Parigi, alla Scala e in molti altri templi dell’opera. Ha origini internazionali Arte Lirica Festival, evento che debutterà ad Asolo, Treviso, con la prima edizione da domenica 18 a sabato 24 agosto portando nelle piazze e nei palazzi del borgo la magia del bel canto: si tratta infatti di un evento ideato dall’accademia londinese Melofonetica, diretta dal tenore e musicologo asolano Matteo Dalle Fratte*, che nasce come naturale evoluzione del corso di perfezionamento Veneto Opera Summer School, che da due anni offre l'opportunità a giovani artisti di tutto il mondo di esibirsi in lingua italiana davanti a un pubblico italiano, ottimizzando dizione ed espressione del cantato grazie allo studio intensivo con docenti internazionali. Asolo rappresenta la culla ideale per la nuova kermesse: la cittadina non solo fu la patria elettiva del geniale compositore Gian Francesco Malipiero (autore anche di una prolifera produzione lirica), ma esprime pure da secoli una vocazione internazionale, richiamando intellettuali e artisti da tutto il mondo. Amore per la lirica e internazionalità saranno gli elementi distintivi anche di Arte Lirica Festival: giovani artisti provenienti da ogni angolo del pianeta, dall’Inghilterra al Galles alla Scozia, passando per Olanda, Belgio, Germania, fino al Libano, la Cina, Hong Kong e la Malesia e infine agli Stati Uniti, porteranno nella “città dai cento orizzonti” esperienze e tradizioni diverse, accomunate dalla passione per la tradizione lirica italiana, apprezzata e amata in tutto il mondo. «È una gioia portare ad Asolo la prima edizione dell'Arte Lirica Festival, un'opportunità per il pubblico di gustare l'eccellenza della lirica italiana e per i giovani artisti internazionali di perfezionare la lingua italiana cantata ed esibirsi nel nostro territorio, dove è nata l'opera. – dichiara Dalle Fratte – La mia città natale e il Teatro Duse sono la cornice ideale per ospitare un festival dedicato all'opera italiana. Il borgo è legato a nomi come Pietro Bembo, Eleonora Duse, Gabriele D'Annunzio e Gian Francesco Malipiero, oltre che alla Regina Caterina Cornaro e proprio nel salone delle feste del suo castello, che oggi ospita il Teatro Duse, si sono esibiti artisti e musicisti tra i più acclamati d’Europa».

Il festival animerà le serate asolane un ricco programma di concerti, workshop, esibizioni a sorpresa e incontri che faranno risuonare le piazze e i palazzi del borgo, per chiudersi sabato 24 agosto alle 21.00 al Teatro Duse con Vendette e amori, originale medley di scene d’opera tratte dal “Don Giovanni” di Mozart, da Il ritorno d’Ulisse in patria di Monteverdi e da La bohème di Puccini, diretto dal Maestro Peter Ford. Ospite d’onore della manifestazione sarà il celebre basso Maurizio Muraro, che incontrerà il pubblico sabato 24 agosto alle 19.00 al Teatro Duse per raccontare la sua carriera e condividere le sue riflessioni artistiche nel corso dell’appuntamento Il pensiero dell’Arte (il titolo dell’appuntamento riprende quello del libro scritto da Muraro nel 2012). Muraro, 54 anni, padovano, vive all’Arcella, senza clamori, da dove vola per lavorare da star affermata al Metropolitan di New York, al Covent Garden di Londra, all’Opera Bastille di Parigi, alla Scala di Milano e in molti altri templi dell’opera.