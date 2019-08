Artigianato Vivo: al via la 39esima edizione

Dal 4 al 15 agosto 2019 ritorna a Cison di Valmarino la Rassegna “Artigianato Vivo”, 39^ edizione, uno degli appuntamenti estivi più attesi del Veneto, in grado di catalizzare un numero sempre maggiore di visitatori e turisti, esperti del settore e non, artisti e uomini di cultura, provenienti da tutta Italia. Cison di Valmarino ancora una volta diventerà la capitale dell’Artigianato per far incontrare tradizione, arte e folclore. Un viaggio alla scoperta di antichi saperi e mestieri manuali, per ricreare un curioso laboratorio artigiano a cielo aperto.

Il programma completo della rassegna è consultabile sul sito della manifestazione.