Asolo e la sua rocca al tramonto tra boschi e sorgenti

Immergersi nell’atmosfera unica di Asolo e dei suoi boschi al calar della sera. Lasciarsi ammaliare dalla “Città dei 100 orizzonti”, così Giosuè Carducci sintetizzò la bellezza dei panorami che si godono da Asolo per i tantissimi scorci su torri, nobili palazzi, piazze e ovviamente sulla morbida campagna circostante.

Partenza dal centro storico dominato dalla Rocca, poderosa fortezza edificata tra la fine del XII e l’inizio del XIII secolo. Viaggio sui sentieri di grande interesse naturalistico che si snodano tra sorgenti, castagneti, antichi ciliegi e prati. Alla scoperta di luoghi legati ad antichi saperi e ad un rapporto millenario tra l’uomo e la natura. Da un punto panoramico, in attesa che cali il buio della notte, ammireremo gli splendidi cambi di luce sui pittoreschi colli che abbracciano Asolo. Un’escursione che sicuramente ci porterà alla riscoperta di sensazioni perdute.



RITROVO: presso la Fontana Maggiore, Piazza Garibaldi, Asolo

DURATA: 2 ore e mezza circa soste incluse (variabile a discrezione degli organizzatori e delle condizioni meteo)

TARIFFE: € 13 per gli adulti. € 8 per i bambini e i ragazzi dai 7 fino ai 14 anni. Bimbi fino ai 6 anni gratis

LUNGHEZZA: 3.5 km

DIFFICOLTÀ: Medio-facile (è presente una scalinata lunga circa 300 metri). Adatto a partecipanti dai 6 anni in su. Non è percorribile con passeggini

DISLIVELLO: 250 metri



COME PARTECIPARE:



LA PRENOTAZIONE È OBBLIGATORIA E VA EFFETTUATA ENTRO DUE GIORNI PRIMA DELL’USCITA secondo una delle seguenti modalità: compilando il modulo al seguente link: https://bit.ly/2YYyZnX; scrivendo una email a giulia@beescover.com; inviando un messaggio su Whatsapp o telefonando al numero +39 324 5461686. La conferma di prenotazione sarà data tramite comunicazione specifica a ciascun partecipante. Il pagamento della quota di partecipazione verrà effettuato il giorno dell’escursione prima della partenza. Si chiede di avvertire il prima possibile in caso di rinuncia all’escursione.



CONTATTI

www.beescover.com

giulia@beescover.com

Whatsapp/tel.: +39 324 5461686



MAGGIORI INFORMAZIONI: https://www.beescover.com/dove/asolo-rocca-al-tramonto-tra-boschi-e-sorgenti/



CONDIZIONI DI PRENOTAZIONE



In caso di maltempo o nel caso in cui non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti l’organizzazione si riserva il diritto di annullare l’escursione. L’itinerario potrà variare in relazione alle condizioni meteorologiche e ambientali, oltre che per qualsiasi ragione legata alla sicurezza dei partecipanti.



Prima di partecipare alle nostre escursioni leggi con attenzione il regolamento https://www.beescover.com/regolamento-escursioni-beescover. La partecipazione alle nostre escursioni comporta l’accettazione incondizionata del presente regolamento e delle condizioni generali di contratto.



Cosa comprende

Accompagnamento con Guida Ambientale Escursionistica associata AIGAE.



Cosa non comprende

Non è prevista la visita agli interni della rocca ed è escluso tutto quanto non espressamente indicato sopra.