Asolo matinée, la primavera degli affetti

La matinée di maggio è dedicato al primo barocco italiano, nel momento in cui il rapporto tra musica e poesia diventa preminente, e si fa strada un nuovo modo di concepire la musica come strumento di intensificazione delle passioni e connotazione emotiva della parola. In programma sono capolavori della musica vocale e strumentale, interpretati da un gruppo di giovani musicisti con una formazione specifica nel repertorio e nelle prassi esecutive della musica antica, con strumenti originali o copie di originali dell’epoca come il flauto dolce (Daniele Rodi), la tiorba e la chitarra barocca (Giorgia Zanin), la viola da gamba (Argentina Becchetti) e il clavicembalo (Lisa Moroko), insieme al tenore Flavio Nardon.



Dopo il concerto, aperitivo con i musicisti.



Ingresso ad offerta responsabile. Per informazioni: asolomatinee@gmail.com – www.facebook.com/AsoloMatinee