Asolo Matinée - Concerto di Natale

Concerto di Natale ad Asolo con il vincitore del Concorso Internazionale Rodolfo Lipizer 2018, il giovanissimo violinista statunitense Matthew Hakkarainen. Tale è stato il livello della sua performance al concorso, che il primo premio di quest’anno non è stato attribuito, perché la giuria, “pur evidenziando un alto livello medio dei partecipanti, ha ritenuto che nessuno meritasse di raccogliere il testimone dallo statunitense Matthew Hakkarainen”.

Al pianoforte, Nicolas Giacalone, altro giovane talento americano, di recente laureato allo Steffani di Castelfranco. In programma, la Sonata n. 40 in Si bemolle maggiore di Mozart, la Sonata in. 1 in Sol minore di Bach per violino solo, la Sonata n. 1 in Sol maggiore di Brahms e Tzigane di Ravel





Dopo il concerto, panettone e brulé con i musicisti.



Ingresso ad offerta responsabile.



Su prenotazione via mail ad asolomatinee@gmail.com o WhatsApp +39 3892340261

