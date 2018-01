Ad Asolo Matinée "Il carro della Commedia", spettacolo di burattini tradizionali con musica e rumori

Una matinée per bambini da zero a cent’anni, dedicata al teatro di figura. Protagonista è Arlecchino, aspirante sposo della figlia del re, e come sempre destinato a buscarsi montagne di sonore legnate! Sarà di nuovo con noi Paolo Rech, burattinaio (per vocazione) di fama internazionale. Musica e rumori, con fisarmonica, metallofoni e oggetti, a cura di Roberto Durante, altra figura di grande rilievo per professionalità e inventiva.



Dopo il concerto, dolcetti di carnevale offerti dalla pasticceria Sarti di San Vito di Altivole.



Ingresso ad offerta responsabile



Info:

www.facebook.co/AsoloMatinee - asolomatinee@gmail.com

